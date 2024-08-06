بالفيديو- لحظة انفجار مسيرة "الحزب" في نهاريا!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات إنذار دوت في نهاريا بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة، قبل ظهر اليوم.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ طائرات بدون طيار لـ حزب الله تحلّق في أجواء الجليل الغربي.

وأضافت أنّ طائرة بدون طيار لـ حزب الله تهاجم قاعدة عسكرية في نهاريا.

وأفادت تقارير عن إصابتين بحالة خطيرة ومتوسطة جراء انفجار طائرات بدون طيار في الجليل الغربي.

وأفادت أنّ النيران تشتعل داخل قاعدة عسكرية في نهاريا بعد مهاجمتها بعدد من الطائرات بدون طيار.

وانفجرت مسيرة لـالحزب في نهاريا، قبل قليل.