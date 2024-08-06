أردوغان: سنعمل كل بوسعنا من أجل وقف همجية إسرائيل في غزة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستشارك بنشاط في العملية القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للأمم المتحدة حيث قدمت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل.

وقال أردوغان في أعقاب اجتماع الحكومة، يوم الاثنين، إن "وفدنا البرلماني الخاص بالشؤون القانونية سيتوجه إلى المحكمة في لاهاي يوم 7 أغسطس للمشاركة في العملية ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية".

وأضاف: "سنعمل كل ما بوسعنا من أجل وقف همجية إسرائيل التي حصدت أرواح 40 ألفا من المدنيين خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن أن تركيا قررت التوجه إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 ديسمبر الماضي، وتطالب بأن تعتبر المحكمة أعمال إسرائيل في قطاع غزة "إبادة جماعية" للفلسطينيين واتخاذ إجراءات لحماية حقوق السكان الفلسطينيين.