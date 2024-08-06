الحرارة تتخطى معدلاتها جبلًا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تتخطى معدلاتها على الجبال وفي الداخل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 33، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و رياح ناشطة احيانا ، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل و على الجبال ، بينما ترتفع في الداخل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات .

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 28 درجة، في الداخل من 20 إلى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 10 و 35كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة خصوصا في الفترة المسائية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%.

- البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,53

-ساعة غروب الشمس: 19,34