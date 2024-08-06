سطور من السجل الذهبي لمناضلينا... تحية لإبن طرابلس ربيع ديب

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(عهدًا أمام الله، أنني أنقل كل ما شهدت عليه بين 5 و9 -2001، بكل أمانةٍ ودقة).





حسان الحسن-

بعد توقيف جهاز المخابرات لكارلا جريج وطوني أويان ومن معهم، مساء الأحد 5 آب 2001، على طريق الكحالة- بيروت، إتصل بي صبيحة اليوم التالي الأثنين 6 آب، الرفيق ربيع ديب، وأخبرني عن إنعقاد إجتماعٍ لكوادر طلاب الجامعات في التيار الوطني الحر مع القييمين على النشاطات الجامعية في "التيار"، في بيروت، للبحث في تنفيذ تحركٍ إحتجاجيٍ رفضًا لتوقيف رفاقنا في معتقلات المخابرات. وأكد ربيع لي مشاركته في الإجتماع المزمع عقده وقتذاك. فقلت بدوري لربيع: "عندما تعود، أخبرني ما هو القرار".

ذهب ربيع إلى الإجتماع وحضره، ثم عاد إلى شمال لبنان، وابلغني أن "القرار هو: إستكمال ما بدأه طوني أوريان وكارلا جريج، أي توزيع النشرة اللبنانية الصادرة عن أمانة الإعلام في "التيار"، عبر شبكة الإنترنيت، ولكن هذه المرة في منطقة الدورة، والتاريخ سيكون صبيحة 7 آب 2001... يتبع غدًا.