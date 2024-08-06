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برّي لـ"الجمهورية": أمام أي عدوان على لبنان سنكون كحركة "أمل" و"الحزب" بالمرصاد!

6
AUGUST
2024
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على سؤال لـ"الجمهورية": ان الظرف الحالي حساس ودقيق، يستوجب القدر الاعلى من الوحدة بين اللبنانيين لتحصين البلد في وجه ما يتهدده من مخاطر اسرائيلية.

وردا على سؤال أكد بري على حق "حزب الله" في الرد على العدوان الاسرائيلي، مكرّرا التأكيد على أنّ المقاومة التزمت قواعد الاشتباك منذ البداية، ولم تحد عنها، فيما اسرائيل تتعمّد خرقها باستهداف المدنيين وعمق المناطق اللبنانية.

وكان بري قد أكد في وقت سابق على الالتزام الكلي بالقرار 1701 وتطبيقه بكلّ مندرجاته، مؤكدا انّه أمام اي عدوان اسرائيلي على لبنان سنكون كحركة "أمل" و"حزب الله" بالمرصاد، وفي الصفوف الأمامية لمواجهته".

يشار الى ان بري عقد اجتماعا مطولاً السبت الماضي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تمحور فيه البحث حول التطورات الاخيرة، والاتصالات الدولية التي تكثفت في أعقاب جريمتي الاغتيال التي ارتكبتهما اسرائيل في شكر في الضاحية وهنية في طهران. الى جانب الخطوات التي يتوجب اتخاذها من قبل الحكومة التي ينبغي ان تستفر كل اجهزتها للتصدي للمرحلة الحالية، والتخفيف ما أمكن من اعباء على اللبنانيين، يمكن أن تنشأ جراء أي عمل عدواني اسرائيل ضد لبنان.

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