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موعد الرد الإيراني أصبح قريباً.. خلال الساعات المُقبلة!

6
AUGUST
2024
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تعيش المنطقة أجواء حرب حقيقية، بانتظار الرد الإيراني المُرتقب وردّ "الحزب" على الاغتيالات الأخيرة التي نفذها العدو الإسرائيلي، خصوصاً بعد تحدّث تقارير عن أنَّ هذا الموعد أصبح قريباً، خلال الساعات المُقبلة، فيما لا معلومات رسمية أكيدة حتّى الساعة.

في السياق، توقعت مصادر غربية حصول الرد الايراني ورد حزب الله في الساعات الـ 24 أو الـ48 المقبلة، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستحمله كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، التي سيلقيها اليوم عند الخامسة مساءً. 

توقعت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الإلكترونية أن يكون رد حزب الله في غضون الأيام المقبلة أو في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لافتةً إلى أنّه قد يتركّز على استهداف منشآت حيوية في العمق الإسرائيلي، ولن يستهدف "الحزب" مدنيين كي لا يعطي إسرائيل ذريعة لقتل مدنيين لبنانيين أو فلسطينيين. 

المصادر أشارت إلى أنَّ خطاب نصرالله عصر اليوم يأتي بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال هنية وشكر، وهو بدوره سيؤكد المؤكد، بأنَّ الحزب سيرد على اسرائيل وأن عملية اغتيال شكر لن تمرّ مرور الكرام، وأنّ الأمر عينه ينطبق بالنسبة للرد الإيراني.

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