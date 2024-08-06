متى ستبدأ الحرب وفق تقدير بايدن؟

A + A -

ابلغ بايدن الدول الـ 7 الصناعية الكبرى في العالم، ان الحرب ستقع خلال 24 ساعة الى 48 ساعة، واعطى الاوامر للجيوش الاميركية المتواجدة في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، وللقواعد العسكرية الاميركي المتواجدة في الخليج والبحر الابيض المتوسط، وكذلك في اوروبا خاصة القواعد التي هي في المانيا واليونان ودول الخليج العربي، بان يكونوا على اهبة الاستعداد للانطلاق بمقاتلاتهم فور تلقي الاوامر.

وقد ابلغ بايدن هذه الدول موعد الحرب خلال 24 ساعة او 48 ساعة كحد اقصى، حيث وصل الخبر الى منظمة «اياتا» للطيران المدني الدولي، وفورا اطلقت هذه الشركات نداءاتها الى جميع المسافرين للعودة على متن طائراتها الى مركز انطلاقهم.

كما قامت السفارات من اميركا الشمالية الى اميركا الجنوبية الى اوروبا الى آسيا الى الخليج الى شبه دول العالم، بالطلب من مواطنيها في «اسرائيل» وايران ولبنان المغادرة باسرع وقت ممكن، حتى لو اضطروا الى السفر الى اتجاه آخر غير بلدانهم، وقد تساعدهم شركات الطيران في المطارات التي يصلون اليها، لتأمين سفرهم الى المراكز التي يريدونها.