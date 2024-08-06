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إثر التهديدات بشنّ حرب على لبنان.. صرّافون حاولوا رفع سعر بيع الدولار!

6
AUGUST
2024
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قال شهود عيان من موظفي القطاع العام، الذين تقاضوا منحاً تعليمية، إن عدداً من الصرّافين حاول استغلال تهديدات العدوّ بشنّ حرب على لبنان، لرفع سعر بيع الدولار، بحسب ما قالت "الأخبار". حصل هذا الأمر خلال الأيام الماضية في منطقة الضاحية الجنوبية، حيث عمد صرافون الى الترويج لارتفاع أصاب سعر شراء الدولار وبلوغه 90 ألف ليرة لكلّ دولار بدلاً من 89700 ليرة، أي بزيادة 300 ليرة على سعر البيع، وعرضوا على الموظفين شراء الليرات وفق سعر صرف أدنى، في محاولة لخلق مسار تصاعدي في سعر الدولار يتيح لهم تحقيق الأرباح، إلا أن هذه الحيلة لم تنجح بعدما تبيّن أن هناك صرافين آخرين لم ينخرطوا في هذه اللعبة وواصلوا حركة البيع والشراء كالمعتاد بالأسعار الرائجة التي يقودها مصرف لبنان ووكلاؤه على الأرض.

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