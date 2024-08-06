عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 آب 2024

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الأخبار: تأخّرَ أو تعجّل... العقاب آتٍ فلا تغترّ!



البناء: اكتمال الاستعدادات الأميركية لحماية الكيان وتأمين بقاء احتلال سورية والعراق / مساعٍ عربية لتسويق حل سياسيّ لحماية الكيان وتخفيض الرد والمطالب الفلسطينية / إيران تعلن اكتمال الجهوزيّة للرد… وإصابات أميركيّة في العراق بقصف للمقاومة /



اللواء: الحرب تضغط على الصدور.. وتحرُّك دبلوماسي لتحييد المؤسسات الحيوية

نصرالله يحدِّد اليوم مسار المواجهة.. والتربية تردُّ على وصف الراعي الإمتحانات «بالمهزلة»



النهار: العدّ العكسي إلى نهايته ودولٌ تفعّل خطط الإجلاء



الديار: الصهيونية تبني «إسرائيل العظمى» بدعم أميركي ــ بريطاني ــ ألماني... وشويغو في طهران

قائد الحرس الثوري يؤكد الردّ سيكون قاسياً وسيجعل الصهاينة يندمون

المقاومة تملك 260 ألف صاروخ ومقذوف جوي... وتستطيع قصف 3 آلاف صاروخ في اليوم



l'orient le jour: En rejetant les appels à la retenue, Téhéran fait monter la pression



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إصابة 5 جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق

الأنباء الكويتية: محلل عسكري لـ «الأنباء»: «حزب الله» يعوّل على إستراتيجية دفاعية للصمود بعتاد ومقاتلين وبنك أهداف مختلف

أسئلة عن حجم الرد على إسرائيل والسقوف الممكن استيعابها



الوطن السورية: الأمم المتحدة دعت لتحرك «عاجل» في الشرق الأوسط.. ومزيد من الدول تطالب رعاياها بمغادرة لبنان … رسائل أميركية لتجنب التصعيد.. وطهران: حقنا في الدفاع عن أمننا لا جدال فيه