أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 آب 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي رفيع إن زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران جاءت على خلفية التقارير التي كانت بحوزة موسكو عن خطط للتصعيد الكبير في المنطقة تم إقرارها خلال زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وكشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقام ببحثها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقد سبقت الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران وحادثة تفجير مجدل شمس. ولم يستبعد المصدر أن يبحث شويغو اهتمام موسكو بالتنسيق مع طهران لمواجهة الاحتمالات المقبلة بما فيها تلبية طلب إيران الحصول على طائرات حديثة ووسائط حديثة للدفاع الجويّ.

كواليس

قال مسؤول فلسطيني بارز معنيّ بملف التفاوض إن كل ما يجري تداوله عن مساعٍ تفاوضيّة متسارعة لا يستند إلى أي وقائع جدّية في اقتراب الموقف الإسرائيلي من طلبات المقاومة بل بالضغط على المقاومة التي تمّ اغتيال أبرز قادتها لتقدّم هي التنازلات، تحت شعار تجنيب المنطقة جولة تصعيد وتوظيف الطرف الفلسطيني في الطلب إلى إيران وحزب الله لتخفيض سقوف الردود تحت العنوان ذاته، بما يعني أن الوساطات تهدف لمنح بنيامين نتنياهو ربحاً كاملاً بعد منحه الضوء الأخضر للاغتيالات بذريعة الدفاع عن النفس ومطالبة المعتدى عليهم بالتنازل تحت شعار ضبط النفس ومنع التصعيد.



اللواء: أسرار

لغز



بعض السفراء يسعى لتسقُّط معلومات، تبدو شحيحة في هذه المرحلة، حول مسار الضربات والمواجهات وحدود استمرارها بمعزل عن التوقيت!

غمز

انتقد سفير دولة عربية بعيدة، الأداء الحاصل، في أكثر من ملف، بما في ذلك ما يجري على جبهات الحرب..

همس

أدى الأولمبياد في باريس إلى انتعاش ملحوظ في سعر صرف اليورو، خلافاً لوضع العملات العالمية الأخرى..