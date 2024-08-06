البنزين متوافر... ولا مشكلة لدينا على الإطلاق

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في مسألة تأمين الاحتياجات والضرورات الحياتية في حال اندلعت الحرب، او اخذت منحى متوسطاً، تركز الاهتمام على هذا الموضوع.



وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، «في حال ارتفعت اسعار النفط عالمياً فهي سترتفع في لبنان»، مشيراً في حال وقعت الحرب فالاسعار سترتفع.



وفيما يتعلق بتوفر البنزين يشدد على أن البضاعة متوفرة بكميات تكفي إلى شهر تقريباً وبطلب عالٍ،طالما أن سلسلة التموين لم تنقطع والبواخر لا زالت تأتي إلى لبنان بشكل طبيعي ولم يحصل حصار أو أي عمليات عسكرية ميدانية تؤدي إلى تغيير الأمور وتبدلها رأساً على عقب.



ويختم شماس قائلاً:«إذا الأمور بقيت كما هي،فلا مشكلة لدينا على الإطلاق،ولكن في حال حصول تطورات عسكرية في الميدان فيُبنى على الشيء مقتضاه لأنه لا نستطيع أن نعرف مسبقاً أو نتوقع ما سيحصل وكيف ستتطور الأمور لاحقاً».