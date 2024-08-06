معاريف العبرية: المقاومة تستطيع قصف 3 آلاف صاروخ في اليوم

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على جبهة شمال فلسطين من خلال جبهة جنوب لبنان، فقد ذكرت صحيفة «معاريف الاسرائيلية» ان لدى المقاومة في لبنان 260 الف صاروخ ومقذوف جوي برؤوس متفجرة كبيرة، تبدأ من 60 كيلو وتصل الى 10 اضعاف، وان مقاومة حزب الله قادرة على قصف «اسرائيل» بـ 3 آلاف صاروخ في اليوم.

لكنها ذكرت ان مقابل هذا الامر فان سلاح الجو «الاسرائيلي» يمكنه ارسال مئات الطائرات اي حوالى 200 الى 300 طائرة لقصف مراكز انطلاق الصواريخ، اضافة لتدمير كل البنى التحتية في لبنان تدميرا شاملا، والى قصف كل المدن والبلدات التي تدعم حزب الله.

إعتراف «اسرائيل» بقدرة وقوة مقاومة حزب الله ، يؤكد الارباك والقلق «الاسرائيلي»، فالمقاومة قادرة على قصف المدن الرئيسية «تل ابيب» و»حيفا» ونهاريا»، وسينزح من هذه المدن مليون «اسرائيلي»، مما سيشكل ازمة رهيبة للجيش «الاسرائيلي» وللكيان.