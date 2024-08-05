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بو حبيب: لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق الى إندلاع حرب إقليمية شاملة

5
AUGUST
2024
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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس - بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الأوضاع الأخيرة والتصعيد الاسرائيلي الخطير بعد إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكرر بو حبيب "تمسك لبنان بالتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد لعودة الهدوء الى جنوب لبنان".

من جهة ثانية، قدم سفير بلجيكا الجديد لدى لبنان أرنو بويلز نسخة من أوراق اعتماده الى الوزير بو حبيب الذي أعرب عن أمله في "أن تلعب بلجيكا دورا نشطا، أوروبيا ودوليا، للجم تصعيد اسرائيل الخطير في المنطقة ووضع حد لعدوانها على لبنان".

 كما استقبل الوزير بو حبيب سفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس الذي أعرب عن "دعم بلاده للبنان وقلقها من انزلاق المنطقة الى تصعيد خطير". وشدد وزير الخارجية على "ضرورة الضغط على اسرائيل لكبح جماحها ومنعها من جر المنطقة الى حرب اقليمية شاملة.

واستقبل الوزير بو حبيب الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغورث، في زيارة تعارفية لمناسبة المباشرة بمهامه. وعرض معه للبرامج التي ينفذها برنامج الاغذية العالمي في لبنان وسبل دعم العائلات اللبنانية الأكثر احتياجا لتعزيز صمودها في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.

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