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بضاعة منتهية الصلاحية... محاصر ضبط وانذارات في الشمال!

5
AUGUST
2024
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قال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال بتكليف واشراف من رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين واشرافها. ولليوم الثالث على التوالي على المحال التجارية في زغرتا وعكار وبعض المناطق الشمالية، وتم تسطير عدد من محاضر الضبط وتوجيه انذارات الى المخالفين.

وسطر المفتشون محضري ضبط بحق محلي سوبرماركت في منطقة زغرتا لعدم اعلان الاسعار ولوجود بضاعة منتهية الصلاحية حيث تم مصادرة البضاعة لاتلافها.

كما سطروا ست محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية في محافظة عكار لمخالفة اصحابهم التسعيرة الرسمية خمسة محاضر في القبيات واخر في بلدة عدبل.


وسطروا محضري ضبط بمعامل تصنيع مكعبات الثلج بعد صدور نتائج تحليل العينات تفيد بوجود جرثومة بسودوموناس ايروجينوزا وانذارهما بوجوب التوقف عن التصنيع والبيع لحين تصحيح الوضع واخذ عينات جديدة.

ووجه المراقبون انذارات خطية وتنبيهات شفهية الى عدد من المحال التجارية والمصانع للالتزام بمعايير النظافة ووضع التسعيرة بشكل واضح على السلع.

واكدت علم الدين ان موظفي المصلحة في الشمال عموما والمراقبين خصوصا "سيقفون بالمرصاد لكل من يحاول التحايل على القانون والتلاعب بلقمة عيش المواطن".

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