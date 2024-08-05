نهرا طلب مؤازرة أمن الدولة بالشمال لإجلاء العمال الأجانب المخالفين في قضاء البترون

أصدر محافظ لبنان الشّمالي رمزي نهرا، قرارًا طلب فيه المؤازرة الأمنيّة من المدير الإقليمي لأمن الدّولة في الشّمال، لإجلاء العمّال الأجانب المخالفين الّذين لا يملكون إقامات شرعيّة، في قضاء البترون.

وطلب من المدير الإقليمي لأمن الدّولة في الشّمال، بحسب القرار، "إبلاغ جميع الأجانب السّوريّين وغير السّوريّين الّذين لا يملكون إقامات شرعيّة، وجوب الإخلاء فورًا من المساكن والمحال التّجاريّة في البلديّات التّالية: كفرحلدا، دير بللا، كفور العربي، دوما، حردين، بشعلة، محمرش، وفي بلدات نيحا وراشانا وراشكيدا، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ التّبليغ"، مشيرًا إلى أنّه "في حال عدم التّجاوب والتقيّد لناحية التّرحيل، يُعمد إلى إقفال المساكن والمحال"