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بمناسبة عيد الجيش و برعاية رئيس التيار الوطني المهندس جبران باسيل ممثلاً بسعادة النائب الدكتور سامر التوم تم وضع حجر الأساس للنصب التذكاري للجيش اللبناني في بلدة شليفا بالتعاون مع بلدية شليفا ثم إحتفل الأب وسام جمعة بالقداس الإلهي على نية الجيش و لبنان عاونه كل من الآباء شربل طراد ، أنطونيوس كيروز و ذلك بحضور منسق هيئة قضاء بعلبك الهرمل الدكتور جان بولس واعضاء هيئة القضاء واعضاء من بلدية شليفا و منسق و هيئة شليفا ومنتسبي التيار ومناصرين وفعاليات واهالي البلدة تلى القداس لقاء في صالة الرعية حيث ألقيت كلمات بالمناسبة.