بيان للمالية يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة تخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب والرسوم

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أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة تخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة في 15/8/2024 .

وجاء في الحيثيات التي حتمّت إصدار البيان:

" حيث إن المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) قد منحت المكلفين مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة ( الضريبة على القيمة المضافة- ضريبة الدخل – ضريبة الأملاك المبنية – رسم الانتقال – رسم الطابع المالي...) مع حق الإستفادة من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل:

- بنسبة 85% للتكاليف الصادرة عن الإدارة والتصاريح المقدمة من قبل المكلفين قبل 16/11/2022 بصورة استثنائية ولمرة أخيرة،

وبنسبة 90% للتكاليف الصادرة عن الإدارة الضريبة والتصاريح التي يتم تقديمها اعتباراً من 16/11/2022 عن المخالفات المرتكبة لغاية 15/2/2024".

وعليه قال البيان " إن وزارة المالية يهمها أن تُعلم المكلفين بالضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة ان المهلة الأخيرة للإستفادة من التخفيض المبين أعلاه هي 15/8/2024، وتدعوهم للاستفادة من هذا التخفيض".



من ناحية ثانية، أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/8/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.