سيناريو مرعب للحرب يوزعه الجيش الإسرائيلي على رؤساء بلديات الشمال... اليكم ما جاء فيه!

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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبريّة أنّ وثيقة وزّعها الجيش الإسرائيلي على رؤساء بلديات الشمال تحدد سيناريوهات الحرب مع حزب الله.



وجاء في الوثيقة: "في حالة اندلاع حرب مع حزب الله تتضمن الوثيقة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام في بعض المدن. وقد لا تتمكن نحو 40 في المئة من القوى العاملة من العمل طوال مدة الحرب. كما قد تواجه إسرائيل هجوماً غير مسبوق بمئات الصواريخ التي تحمل رؤوساً حربية تتراوح من حمولات تصل من 50 كيلوغراماً إلى 10 أضعاف ذلك".



وحذّرت أنّه من المتوقّع أن يستهدف الحزب أهدافاً بعيدة إلى الجنوب من حيفا بما في ذلك تل أبيب .