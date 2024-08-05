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الحرارة تواصل ارتفاعها في الأسبوع الثاني من آب

5
AUGUST
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في رجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي :
 
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأربعاء حيث تبدأ بالارتفاع فوق معدلاتها في الداخل خصوصا. 
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة .
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في رجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .
الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاع اضافي في الداخل وضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و75%.
-حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:   30 درجة. 
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5،53
-ساعة غروب الشمس:   19،43
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