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هل تندلع الحرب بعد ساعات أو أيام أو أسبوع على أبعد تقدير؟

5
AUGUST
2024
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على بعد ساعات او ايام على ابعد تقدير، وهو امر غير وارد، ستشتعل المنطقة من اسيا، اي من ايران الى الشرق الاوسط والاقليم الى فلسطين والى الجبهة الشمالية المحتلة من الصهيونية، ولا نعرف مدى حجم تدخل العراق والحوثيين في هذه الحرب، ومدى مشاكلهم الداخلية. اما بالنسبة للساحة السورية، فقد اصبحت خارج ساحات حرب على ما يبدو، وأدّى الرئيس الروسي بوتين دورا كبيرا في اخراج سوريا من محور الممانعة. ومن فترة بعيدة، قام بهذا الدور بوتين مع الرئيس الاسد، وظهر ذلك في قمة البحرين العربية حيث لم يخطب الرئيس السوري بشار الاسد. ثم لاحقا ارسلت السعودية بعد اسبوعين سفيرها الى دمشق، وايطاليا تبادر الى فتح سفارتها في العاصمة السورية، وتدعو 8 دول اوروبية لمراجعة ملف العلاقة مع سوريا. ومن الناحية العسكرية، هنالك نقاط للجيش الروسي الذي امره الرئيس الروسي بوتين بالانتشار في الجولان كيلا تُفتح جبهة الجولان عسكريا. وبالاشارة الى ان الوضع في سوريا مستقر، فان الالاف من قرى مناطق الهرمل وبعلبك من الطائفة الشيعية، وحتى غيرها، نزحوا باتجاه سوريا، وهي عائلات مدنية. اما الشبان والرجال، فقد بقوا في الهرمل وبعلبك والنبي شيت وبريتال وفي قراهم ذات الاغلبية الشيعية، بل تم الاقتصار على ارسال القسم المدني من العائلات الى سوريا وبقاء المقاتلين والرجال في هذه المنطقة، من الهرمل الى بعلبك الى ما قبل زحلة لبضعة كيلومترات.

الولايات المتحدة حشدت اكبر قوة بحرية، حيث وصل عدد السفن والمدمرات الحربية الاميركية الحديثة الى 22 سفينة ترافقها حاملتا طائرات، واحدة موجودة في بحر العرب والثانية موجودة قبالة شواطىء فلسطين. كما اعلن البنتاغون الاميركي، اي وزارة الدفاع الاميركية، انه ارسل اسرابا عديدة من الطائرات الحديثة من طراز اف 35 ومن طراز اف 15 التي قام الجيش الاميركي بتحديثها، حتى اصبحت متطورة جدا، وتستطيع السفر واجراء العمليات الحربية الى حدود 5 الاف كيلومتر، وطائرات اف 15 اصبحت فعاله بالقصف ورمي القنابل الثقيلة اكثر من اف 35، لكن اف35 تتفوق عليها بانها طائرة شبحية لا يكتشفها الرادار. كذلك يملك جيش العدو الاسرائيلي 200 طائرات من طراز اف 15 هي في وضع ممتاز، وترافق الطائرات التي تنفذ عمليات قصف وغير ذلك، وتكون مهمتها الاشتباك مع اي هدف يقترب من هذه الطائرات في الجو، كذلك حماية طائرات الخزانات من الوقود لان الطائرات التي تقصف على مدى بعيد تحتاج الى تعبئة وقودها عدة مرات من الفيول وبنزين الطائرات، وهو ما تؤمنه هذه الطائرات التي لدى «اسرائيل» 3 طائرات منها، لكن الولايات المتحدة وضعت بتصرفها 6 طائرات اخرى للتزود ببنزين الطائرات في الجو. وزير الخارجية الاميركي تواصل مع وزير الحرب الاسرائيلي غالنت، وابلغه كل التدابير، وان الولايات المتحدة ستدافع عن «اسرائيل» الى اقصى حد، لكن هل هذا يعني ان الطيران الحربي الاميركي سيقصف ايران او مواقع حزب الله في لبنان، لان طلب السفارة الاميركية المستعجلة خلال الساعات البارحة كان اكثر من هلع وخوف، فنشرت السفارة الاميركية رسالة الى من يحمل الجنسية الاميركية، بضرورة ايجاد اي تذكرة سفر الى اي بلد والخروج من لبنان خوفا من ردات فعل على وقوف الولايات المتحدة ضد حزب الله وقصف مراكزه او ضد ايران وقصف مراكزها. واعلنت السفارة الاميركية ان من ليس معه اموال ليسافر هي جاهزة لتسليمه الاموال، وما ان يصل الى البلد، سواء الى اليونان او ايطاليا او اوروبا او اي مكان، يمكنه الاتصال بالسفارة الاميركية، وهي ستؤمن له كل الاموال، مع انه تسلم اموالا كبيرة من السفارة الاميركية في بيروت. لكن السفارات الاميركية تلقت تعليمات باعطاء الاميركيين الاموال اللازمة، وهم يختارون البلد الذي يبقون فيه، لكن وزارة الخارجية الاميركية تريدهم ان يسافروا الى الولايات المتحدة.

الديار
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