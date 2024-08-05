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الوطن السورية: حَطَّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف أول أمس في العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد روسي لإجراء مباحثات مع الجانب التركي، وشغل الملف السوري محوراً أساسياً فيها.

مصادر إعلامية متابعة كشفت لـ«الوطن» بعضاً من العناوين التي حملتها زيارة لافرنتييف إلى أنقرة، وقالت: إن ملف إعادة إطلاق «الدستورية» جرى بحثه خلال لقاءات لافرنتييف في أنقرة.

المصادر كشفت أيضاً أن مبعوث الرئيس الروسي أجرى لقاء مع وفد من «المعارضة» السورية المقيمة في تركيا، حيث سعى خلال هذا اللقاء إلى حث المعارضة السورية للتوجه صوب بغداد والتي من المتوقع أن تستضيف جولة «الدستورية» القادمة.

ورغم عدم صدور بيان حول تفاصيل لقاءات لافرنتييف في تركيا من قبل الجانب الروسي، غير أن الخارجية التركية قالت في بيان مقتضب لها: إن مسؤولين من روسيا وتركيا أجروا مباحثات حول سورية، خلال لقاء تشاوري في أنقرة.

وقالت الخارجية التركية: إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف زار تركيا والتقى نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز.

وأضافت: إن «اللقاء جرى في إطار التشاور حول الشأن السوري وإن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الملف السوري بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية بالشأن السوري في البلدين».

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة اجتماعات «اللجنة الدستورية» السورية في حال جرى التوافق على توقيت إطلاقها، حيث سبق وجرى اقتراحها كمكان لانعقاد هذا الاجتماع، بعد توافق معظم الأطراف المعنية، غير أن تركيا رفضت هذه الخطوة وقتها بالإنابة عن «المعارضة».