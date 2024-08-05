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الوطن السورية: الجيش اللبناني يوقف 19 سورياً بتهمة «التخطيط للتسلل عبر البحر»

5
AUGUST
2024
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الوطن السورية: أعلن الجيش اللبناني توقيف 19 سورياً و3 لبنانيين في بلدة البيرة شمال لبنان، بتهمة «التخطيط للتسلل عبر البحر» بطريقة غير شرعية، تزامناً مع إعلان حرس السواحل الإيطالي مصرع مهاجرين اثنين بعد عملية إنقاذ لقارب كانا على متنه آخرون بينهم سوريون في البحر المتوسط.

 

وذكر الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في منصة «إكس» أمس، أن وحدة من قواته، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، داهمت أول من أمس منازل مطلوبين في بلدة البيرة، وأوقفت 19 سورياً و4 مواطنين أثناء تخطيطهم للتسلل عبر البحر.

 

وأضاف: إن قواته ضبطت بحوزة الموقوفين سلاحاً حربيّاً وكميةً من الذخائر والأعتدة الحربية، ولكنه لم يذكر العثور على أي معدات لها علاقة بالتسلل عبر البحر.

 

بالمقابل، أعلن حرس السواحل في إيطاليا في بيان أمس، مصرع مهاجرين بعد إنقاذهما مع أكثر من 30 آخرين في البحر المتوسط قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، وذلك حسبما ذكر موقع قناة «المملكة» الأردنية.

 

وأفاد الحرس في بيانه بتلقي نداء استغاثة في وقت متأخر من يوم السبت من قارب يبحر على بعد نحو 17 ميلاً جنوب شرق سيراكيوز وعلى متنه مهاجرون من سورية ومصر وبنغلادش.

 

وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بعد أن أُرسل زورق دورية وطائرة إلى المنطقة، لكن «انتهى الأمر بركاب السفينة في الماء مع اقتراب زورق الدورية».

 

وأضاف: إنه رغم انتشال 34 شخصاً من المياه ووضعهم على متن زورق الدورية ونقلهم إلى ميناء سيراكيوز، إلا أن أحدهم توفي عند وصوله والآخر بعد وصوله إلى المستشفى.

 

وأشار البيان إلى أن «البحث يجري حالياً في البحر عن شخص مفقود كان على متن القارب الذي غرق لاحقاً.

 

وأوضح، أنه يجري التحقيق في كيفية انتهاء المهاجرين في الماء مع اقتراب زورق الدورية.

 

وفق المنظمة الدولية للهجرة، قضى ما لا يقل عن 384 مهاجراً في الربع الأول من هذا العام أثناء عبورهم البحر المتوسط إلى إيطاليا ومالطا.

الوطن السورية
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