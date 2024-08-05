عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 آب 2024

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الديار: هل تندلع الحرب بعد ساعات أو أيام أو اسبوع كحد اقصى؟

الجيشان الاميركي والاسرائيلي استنفرا الى اقصى حد والجيش الايراني ومقاومة حزب الله الى اقصى درجات التأهب

مفاجأة قد تحصل ليست لمصلحة التحالف الاميركي الاسرائيلي وقد يدخل الاقليم كله في دائرة «الخطر الكبير»



النهار: (مانشيت الأولى) 4 آب الرابع: التأهّب للإنفجار الحربي "الأوسع"!



l'orient le jour: Risque de guerre régionale : pourquoi, cette fois-ci, c’est différent





عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تؤكد جهوزيتها على الردع وترسل تعزيزات ضخمة إلى المنطقة

خوف إيران من جر أميركا إلى القتال «يُشكل أفضل وسيلة لتحجيم التصعيد»



الأنباء الكويتية: كلمة لنصرالله غداً توحي بتأخير الموعد المحتمل لتوسع المواجهات من «جبهة الإسناد»

الراعي طالب بتحقيق دولي في انفجار المرفأ «مادام القضاء المحلي معطلاً» معلومات لـ «الأنباء»: حرب محدودة و«الخماسية» تعلق جهودها «الرئاسية»



الوطن السورية: الحشد والاستنفار الأميركي الداعم لإسرائيل يتواصل.. ودول تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فوراً … اتصالات وتحركات دولية لوقف التصعيد.. إسرائيل تتأهب.. وإيران: ما جرى لن يمر