حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى بين ضباط وجنود "الجيش الإسرائيلي"...

A + A -

روسيا اليوم: أعلن حزب الله فجر اليوم الاثنين، إيقاع قتلى وجرحى بين ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة إيليت، عبر هجوم جوي بمسيرات انقضاضية.



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شن ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين، هجوما جويا بسرب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم، بدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل وسماع عدة انفجارات في مناطق مختلفة بالجليل الأعلى شمالي البلاد.