تنسيق أميركي ــ إسرائيلي لهجوم «طوق النار»

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الشرق الأوسط السعودية:

مع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط وترقب هجوم إيران وحلفائها على إسرائيل، تكثف التنسيق بين أميركا وإسرائيل لمواجهة الضربة المرتقبة من عدة جبهات، وصفها «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» بأنها «طوق النار».

وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي في المنطقة. ويعد «البنتاغون» لإرسال سرب طائرات مقاتلة، فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن حاملة الطائرات الهجومية «يو إس إس أبراهام لينكولن» ستحل محل حاملة الطائرات الهجومية «يو إس إس تيودور روزفلت»، التي تعمل حالياً في خليج عُمان.

وتعيش إسرائيل حالة ترقب واستنفار غير مسبوق، منذ الأربعاء الماضي، بعد اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، والقيادي من «حزب الله» فؤاد شكر، فيما حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إيران، أمس، قائلاً: «خطوطنا الحمراء معروفة وسنرد الضربة بضربتين».

وطالب البرلمان الإيراني بتوجيه «رد رادع» لإسرائيل، معلناً دعمه أي «قرار بشأن توقيت وكيفية الرد».

في الأثناء، قام وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بزيارة نادرة إلى طهران، مؤكداً أنه لم يحمل رسالةً إلى أو من إسرائيل. وقال مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تأتي «تأكيداً على حياد الأجواء الأردنية».