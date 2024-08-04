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أربع سنوات على الرابع من آب

4
AUGUST
2024
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

أربع سنوات على الرابع من آب، وأربعة ملايين لبناني يسألون كلَّ يوم أين العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
أربع سنوات على الرابع من آب، والحقيقة ضائعة، لا من تلقاء نفسها، بل لأنَّ هناك من ضيَّعها، عن سابق تصوُّرٍ وتصميم.
ولعلَّ في موقف القاضية غادة عون اليوم خيرَ معبِّر عما آلت إليه أمور القضاء في لبنان، في موضوع المرفأ وغيره، حيث توجهت إلى كل المقهورين بالقول: فليكن معلوماً أنّ من أوقف التحقيق في انفجار المرفأ هو ذاتُه الذي يحاول إيقاف التحقيق في ملف اوبتيموم اخفاءً للحقيقة، والذي منع الضابطة العدلية من مخابرتي خلافا للقانون. وسألت: الى متى السكوت عن تلك الممارسات التي تخنق العدالة؟ إنها صرخة برسم كل مسؤول.
اما اليوم، فتوزع إحياء الذكرى بين القداديس والصلوات والمسيرات الشعبية، التي تخللتها كلمات لأهالي الشهداء والضحايا، طالبت بالعدالة.
اما الموقف السياسي الابرز في هذا الاطار، فجاء على لسان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على وقع مشاركة وفد من التيار في إحياء الذكرى، حيث قال: واضح ان هناك تقاطعاً خارجياً-داخلياً على عدم كشف الحقيقة بجريمة المرفأ. هناك اصرار على عدم تقديم معلومات من اي جهاز مخابرات خارجي واي صورة من اي قمر صناعي، وفي بالمقابل ثمة اصرار على وقف المسار القضائي بلبنان. وتابع باسيل: عندما يكون هناك تقاطع كبير على المصالح كهذا، تكون القصّة ابعد بكثير من اهمال وتقصير وظيفي. وسأل: هل يمكن ان يبقى امل بمعرفة الحقيقة لأهل الضحايا والجرحى والمتضرّرين وكل اللبنانيين المألومين؟ نتوجّه لقضاة لبنان، وخاصةً الى المعنيين بينهم، والمعني الأوّل، بأن يقوموا بعملهم ويصدروا القرار الظني، والّا فليستحوا ويذهبوا الى بيوتهم. وختم قائلاً: واجبكم الحقيقة اولاً والعدالة ثانياً، وحقُنا ان نحصل عليهما منكم.

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