عائلة فتفت: سلمنا المتهم بمقتل ضاهر لفرع المعلومات منعاً للفتنة

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أصدرت عائلة فتفت بياناً أوضحت فيه أنه "بتاريخ 3 / 8 / 2024 ليلاً، حصل إشكال فوري بين أحد أفراد العائلة المدعو رائد فتفت في منطقة البداوي داخل أحد محال بيع الهواتف الخلوية الذي تعود ملكيته للمرحوم بكر محمد درويش ضاهر، وأطلق رائد فتفت رصاصات عدة على واجهة المحل المذكور أعلاه، فتوفي المرحوم محمد درويش ضاهر المأسوف على وفاته. إذ إننا نتقدم بخالص العزاء لعائلة المرحوم بكر محمد درويش ضاهر وندعو الله أن يتغمد فقيدهم وفقيدنا برحمته الواسعة وأن يلهم أهله الصبر على مصابهم الأليم".

أضاف البيان: "إن العائلة قامت بتسليم رائد محمد فتفت إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إيماناً منها وبقناعة راسخة بأنّ القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية هي الملاذ والحصن والضمانة لكل اللبنانيين، ومنعاً للفتنة وحرصاً منها على قداسة الدم".

وتابع البيان: "إنّ العائلة تدين وتستهجن ما حصل، وتعتبر أن أهل المرحوم بكر درويش ضاهر وعائلته وأقاربه وكافة أهالي بلدة الشيخ عياش بمثابة الأهل لنا وأنّ مصابهم وحزنهم طال الجميع".

وختم البيان: "إنّ آل فتفت يؤكدون إلتزامهم بكل ما يفرضه الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية والقضاء اللبناني".