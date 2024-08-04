بيان صادر عن وزارة الطاقة

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صدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض البيان التالي:

مرّة جديدة، يستهدف العدو الاسرائيلي البنى التحتية في لبنان لا سيما الكهرباء والمياه, والتي كان آخرها اليوم غارة على بلدة رب ثلاثين، نتج عنها حريق محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة.

اننا في وزارة الطاقة والمياه اذ ندين مواصلة اسرائيل عدوانها السافر على لبنان واستهداف المنشآت الخدمية الحيوية، نطالب المؤسسات الدولية بادانة واستنكار هذه الاعتداءات، وندعوها لممارسة أقسى الضغوط لوقفها وحماية البنى التحتية التي توفر الحاجات الأساسية للمدنيين.

واذ نؤكد اننا سنقوم بكل ما يلزم لاصلاح وصيانة المنشآت المتضررة، نجدد تأكيدنا بأن هذه الجرائم والاعتداءات إنما تزيدنا اصراراً على الصمود ومقاومة العدوان و مواصلة الحياة، وخدمة أهلنا في جنوب لبنان.