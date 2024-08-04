طقسٌ صيفي يسيطر على لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.



وجاء في النشرة ما يلي:



الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية.



الطقس المتوقع في لبنان:



اليوم الاحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تقارب معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.



الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.



الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.