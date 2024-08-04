النائب جبران باسيل: "تقاطع خارجي-داخلي" لعدم كشف حقيقة جريمة المرفأ

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أشار النائب جبران باسيل، اليوم الاحد في منشور له عبر "اكس"، إلى أنه "واضح ان هناك تقاطع خارجي-داخلي على عدم كشف الحقيقة بجريمة المرفأ بـ4 آب".



وتابع، "في اصرار على عدم تقديم معلومات من اي جهاز مخابرات خارجي واي صورة من اي قمر صناعي، وبالمقابل في اصرار على وقف المسار القضائي بلبنان.لما بكون في هيك تقاطع كبير على المصالح،بتكون القصة ابعد من اهمال وتقصير وظيفي".



وسأل باسيل، "هل ممكن يبقى امل بمعرفة الحقيقة لأهل الضحايا والجرحى والمتضرّرين وكل اللبنانيين المألومين؟نتوجّه لقضاة لبنان،وخاصةً المعنيين بينهم ، والمعني الأوّل، بأن يعملوا شغلهم ويطلع القرار الظني، والّا يستحوا ويروحوا على بيتهم!".



وأكد، انه "واجبكم الحقيقة اولاً والعدالة ثانياً،وحقنا نحصل عليهم منكم".