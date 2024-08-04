مقتل إسرائيليين وإصابة 2 بعملية طعن ومقتل المنفذ

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قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي اليوم، أن عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني من سلفيت بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح متوسطة.

ويبدو أن القتيل الثاني، توفي في وقت لاحق، حيث كانت تقارير إسرائيلية أفادت، في وقت سابق، بمقتل مستوطنة وإصابة 4 أشخاص بجروح في عملية طعن وقعت في منطقة حولون قرب تل أبيب. بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأفاد مراسلنا بمقتل إسرائيلية وجرح 3 آخرين في عملية طعن في مدينة حولون جنوبي تل أبيب، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل المنفذ.

وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن منفذ عملية الطعن شاب فلسطيني من سكان سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.