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وزير السياحة السوري: أرقام السياحة تتطور... ولدينا الكثير من التفاؤل بالقدوم العربي

4
AUGUST
2024
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الوطن السورية: أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني لـ«الوطن» أن سورية تشهد هذا العام عودة من الأشقاء العرب وخاصة العراق، وأيضاً من الأردن ممن يأتون بمجموعات سياحية منظمة، إضافة إلى القدوم اللبناني إلى سورية، مضيفاً: نشهد هذا العام الآلاف من الإخوة العرب والأشقاء من الدول المجاورة وأيضاً من قدوم لافت للمغتربين.

 

ووضع مرتيني خلال جولة له في محافظة اللاذقية حجر الأساس لمشروع إنشاء سوق للمهن التراثية في حديقة البطرني بمدينة اللاذقية، وفق الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أيار الماضي بين وزارة السياحة ومجلس مدينة اللاذقية لإحداث حاضنة تراثية في المدينة، وذلك ضمن الجهود الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والحفاظ على المهن التراثية والموروث الثقافي من الضياع باعتبارها من الذاكرة الوطنية.

 

وخلال الجولة أشار مرتيني إلى أن أرقام السياحة العربية تتطور بازدياد ولدينا الكثير من التفاؤل بالقدوم العربي، والتفاؤل الأكبر هو قدوم المغترب السوري الذي يسهم بما ينفقه بالتنمية ومدفوعات الخزينة وتشغيل اليد العاملة وتشغيل هذه المشاريع.

 

وخلال جولته في اللاذقية، افتتح مشروع توسعة فندق لابلاج الشاطئ المفتوح التابع للشركة السورية للنقل والسياحة، بواقع 20 جناحاً و100 سرير.

 

وأكد مرتيني أن الاستثمارات في المناطق التنموية مطلوبة بكثرة وتحقق فرص عمل في هذا المكان، مضيفاً: نحقق تقريباً 125 فرصة عمل للخريجين من المدارس الفندقية أو المعاهد وخريجي القطاعات التقانية والمواطنين.

الوطن السورية
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