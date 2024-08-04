«معاريف» العبرية: «اسرائيل» ستواجه هجوما غير مسبوق

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

افادت صحيفة «معاريف» العبرية ان «اسرائيل» ستواجه هجوما غير مسبوق من لبنان واليمن والعراق من كل الاتجاهات، فضلا عن ان وسائل اعلام غربية و «اسرائيلية» كشفت ان اكثر من 25 الف اسرائيلي عالقون في الخارج بعد ان الغت شركات الطيران رحلاتها الى «اسرائيل».

ومن جهتها، اشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية الى الغاء 18 رحلة الى «مطار بن غوريون» في «تل ابيب»، لافتة الى ان شركات لوفتهانزا الالمانية وشركات طيران سويسرية ونمسوية وهندية ودلتا ويونايتد الاميركيتين الغت جميع رحلاتها الى «تل ابيب».

اما عن وضع المستوطنات، فقد اعرب المستوطنون انهم يعيشون في حالة توتر بعد خطاب السيد نصر الله امين عام حزب الله الاخير الذي يشير الى اننا سنعيش مجددا ما عشناه خلال 10 اشهر الماضية، بما ان الحزب سيعاود تنفيذ عملياته العسكرية في الشمال



