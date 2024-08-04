عناوين الصحف ليوم الأحد 4 آب 2024

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النهار: طبول الحرب في الذروة... "الرد" في الساعات الآتية؟

الديار: اميركا ترسل قوات عسكرية بحرية وجوية اضافية للدفاع عن «اسرائيل»

محور المقاومة سيضرب من كل الجبهات... و«الاسرائيليون» مذعورون ينامون بالملاجئ منذ يومين



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تبدأ عملية اختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي

الأنباء الكويتية: إخلاء منظَّم لمنازل في الضاحية وتأمين بدائل للسكان

تحذيرات ديبلوماسية إلى لبنان من حرب إسرائيلية خاطفة ولندن وواشنطن تطلبان من رعاياهما المغادرة «فوراً» وبـ«أي تذكرة»



الوطن السورية: الاحتلال استنفر عسكرياً وميدانياً.. سفارات غربية دعت مواطنيها لمغادرة لبنان.. خطوط جوية علّقت رحلاتها … المنطقة تتأهب بانتظار الرد.. وأميركا تحشد قواتها لحماية إسرائيل