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النهار: "الرد" في الساعات الطالعة...

4
AUGUST
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بلغ ضرب طبول الحرب والاستعدادات والاستنفارات والتحذيرات من اقتراب الساعة الصفر للرد الانتقامي لكل من إيران و"حزب الله" على إسرائيل ذروته في الساعات الأخيرة الى حدود باتت معها التقديرات ترجح إمكان أن يبدأ هذا الرد في الساعات الطالعة وسط وصول منسوب الخطر من انفجار إقليمي واسع الى مستوى غير مسبوق تجاوز بكثير الوضع الذي نشأ في نيسان الماضي لدى تبادل إسرائيل وايران القصف البعيد المدى من دون ان يتطور الامر الى حرب مباشرة بينهما.

 

وبدا لبنان في قلب إعصار المخاوف الذي اشتدّت رياح مؤشراته بقوة بعد ظهر أمس حين راحت سفارات الدول الكبرى تتسابق على تجديد وتحديث تحذيراتها الى رعاياها لمغادرة لبنان فوراً بما شكل مؤشراً شديد الإلحاح في خطورته الى أن الساعة الصفر للرد وما قد يستتبع الرد صارت مسالة ساعات لا اكثر.

 

حتى أن المسؤولين اللبنانيين، كما علمت "النهار"، بدأوا يتصرفون وكأنهم في أجواء توقّع الرد على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع، أي ربما في الساعات الطالعة من الفجر وبعده في أي لحظة، وتكثفت بإزاء ذلك أمس الاستعدادات الجارية على الصعيد التمويني والصحي والطبي والخدماتي تحسباً لأسوأ السيناريوهات الحربية التي قد تنشأ عن الرد والرد على الرد.

 

كما أن كل السيناريوهات هذه أخذت في الحسابات وعبر الإجراءات الاحترازية في مطار رفيق الحريري الدولي علما ان معظم شركات الطيران العربية والعالمية أوقفت حركة الملاحة والرحلات إلى إسرائيل ولبنان في اليومين الأخيرين.

النهار
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