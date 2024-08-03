الراعي وسيميرارو أزاحا الستار عن تمثال مؤسسي الرهبانيات المارونية في إهدن

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أزاح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجمع القديسين في روما الكاردينال مارشيليو سيميرارو، الستار عن تمثال مؤسسي الرهبانيات المارونية الذي اقيم عند مدخل دير مارت مورا حيث تأسست الرهبانيات بطلب من البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي، وذلك بحضور رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض وعدد من المطارنة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات وحشد من الاهالي.

يشار الى أن التمثال هو تقدمة من المغترب الزغرتاوي جوزاف الحلبي ونحته الفنان نايف علوان. ويأتي هذا الاحتفال من ضمن برنامج نشاطات الرعية في إهدن لتطويب البطريرك الدويهي.