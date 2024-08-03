قوى الأمن تعلن عن تدابير سير في بيروت بِمناسبة ذكرى 4 آب!

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صدر عن المــديريـة العـامــــة لقوى الأمن الداخلي ــــــ شعبـة العلاقـات العامـــة البلاغ التـالي: "بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي والأليم وتكريماً لأرواح الشهداء، ستنطلق مسيرتان بتاريخ يوم غد الأحد تاريخ 04-08-2024 اعتبارًا من الساعة 16،00 ولحين الانتهاء على الشكل التالي: الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت/الكرنتينا باتجاه مرفأ بيروت. والثانية: من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت".



وأضاف، "لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: قطع السير المتّجه من ساحة الفورم دو بيروت باتجاه مبنى الفورم، وتحويله نحو الدخولية.

إغلاق جميع الطرقات الفرعية ومنع دخول السيارات إلى المسلك الممتد من جسر الكرنتينا وصولاً إلى بيت الكتائب/الصيفي.

قطع الطريق من أمام محطة التسفير سابقًا باتجاه تمثال المغترب.

قطع الطريق من أول شارع الجمارك وفي آخره.