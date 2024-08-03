دول علقت رحلاتها الى بيروت...!

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نقلت قناة "العربية"، عن الخطوط الجوية الكويتية، "تعليق الرحلات من بيروت اعتبارًا من الإثنين المقبل".



وأفادت قناة "الحدث"، بأن "الطيران الفرنسي أعلن تعليق رحلاته إلى بيروت حتى الثلاثاء المقبل".



وأكدت "الحدث"، أن شركة "ترانسافيا الهولندية مددت تعليق الرحلات إلى بيروت حتى الثلاثاء".



وكانت قد أعلنت السويد، في وقت سابق اليوم السبت، أنها "ستغلق سفارتها في بيروت وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراع على مستوى المنطقة، بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان".



وتتصاعد التوترات في المنطقة بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية, والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.



في حين فشلت كل محاولات الوساطة حتى الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث يدور النزاع منذ نحو 10 أشهر بين إسرائيل وحماس، أثارت الحرب توترات في أنحاء الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في لبنان واليمن والعراق وسوريا من جهة أخرى، لا سيما حزب الله.