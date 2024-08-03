بالجرم المشهود.. هذا ما حصل في خلدة مع مروجي مخدرات!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدِّرات على المسلك الممتد من الأوزاعي باتجاه الشويفات وخلدة والناعمة والدامور وبالعكس.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية
ز. س. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سورية)
قنبلة يدوية
/8/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة المظروف حوالي /11،5/غ
/33/ مظروفًا مدوّن عليها "نص غرام نت اكسترا"، زنة المظروف حوالي /2،5/غ
/11/ مظروفًا مدوّن عليها "واحد غرام نت" زنة المظروف حوالي /3،6/غ
/10/ مظاريف مدوّن عليها "نص غرام أجنبي" زنة المظروف حوالي/2،7/غ
ورقة فارغة مدوّن عليها "نص غرام باز"
هاتفين خلويَّين، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترف الاول بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدِّرات على متن السيارة المضبوطة على المسلك المذكور لصالح أحد التجار، مقابل /5/ دولارات عن كل غرام يقوم ببيعه، واعترفت الثانية بتعاطي المخدرات ومرافقة الأول أثناء عمليات الترويج.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.