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بالجرم المشهود.. هذا ما حصل في خلدة مع مروجي مخدرات!

3
AUGUST
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدِّرات على المسلك الممتد من الأوزاعي باتجاه الشويفات وخلدة والناعمة والدامور وبالعكس.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية

المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتهما وهما كل من:م. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدِّرات.

ز. س. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سورية)

 
بتاريخ 15- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن سيارة نوع "هوندا" لون نبيذي دون لوحة خلفية، تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة تم ضبط:

 قنبلة يدوية

/8/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة المظروف حوالي /11،5/غ
/33/ مظروفًا مدوّن عليها "نص غرام نت اكسترا"، زنة المظروف حوالي /2،5/غ
/11/ مظروفًا مدوّن عليها "واحد غرام نت" زنة المظروف حوالي /3،6/غ
/10/ مظاريف مدوّن عليها "نص غرام أجنبي" زنة المظروف حوالي/2،7/غ
ورقة فارغة مدوّن عليها "نص غرام باز"

 


هاتفين خلويَّين، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترف الاول بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدِّرات على متن السيارة المضبوطة على المسلك المذكور لصالح أحد التجار، مقابل /5/ دولارات عن كل غرام يقوم ببيعه، واعترفت الثانية بتعاطي المخدرات ومرافقة الأول أثناء عمليات الترويج.

 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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