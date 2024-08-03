بسبب الاوضاع... بيان "هام" من السفارة الاميركية الى رعاياها!

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صدر عن السفارة الأميركية، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "العديد من شركات الطيران قامت بتعليق أو إلغاء رحلاتها، كما تم نفاذ بطاقات السفر للعديد من الرحلات الجوية؛ ومع ذلك، تظل خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان متاحة".



واضاف، "يرجى الاطلاع على خيارات الطيران المتوفرة في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي. ونحن نشجع أولئك الذين يرغبون في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تتوافق مع خيارهم الأول.



وأشار البيان، إلى أنه "يمكن لمواطني الولايات المتحدة الذين يفتقرون إلى الأموال اللازمة للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بالسفارة للحصول على المساعدة المالية عبر قروض العودة إلى الوطن".