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نشر الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، على حسابه عبر "اكس"، بيان داء فيه: "نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، سيّما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة".



واضاف البيان، "وتدعو الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة".



وختم: "كما تذكر المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة".



