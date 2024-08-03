بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الدانماركي معزيا وتشديد على ضرورة تطبيق القرارات الأممية

A + A -

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، اتصالا من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن، معزيا بالضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي طالت بيروت مساء الثلثاء الماضي.

وعبر الوزير راسموسن عن موقف بلاده "الداعم لموقف الحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشددا على "ضرورة إحترام الشرعية الدولية لصالح كافة الدول، والصغيرة تحديدا، لصون السلم والأمن الدوليين".

بدوره، شكر الوزير بوحبيب نظيره الدانماركي لدعمه، وأكد مجددا "ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١"، مشيرا الى ان "تطبيق كافة القرارات الاممية في المنطقة من شأنه ان ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام دائم"، موضحا ان "الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع".