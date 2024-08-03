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بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الدانماركي معزيا وتشديد على ضرورة تطبيق القرارات الأممية

3
AUGUST
2024
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، اتصالا من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن، معزيا بالضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي طالت بيروت مساء الثلثاء الماضي.

بدوره، شكر الوزير بوحبيب نظيره الدانماركي لدعمه، وأكد مجددا "ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١"، مشيرا الى ان "تطبيق كافة القرارات الاممية في المنطقة من شأنه ان ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام دائم"، موضحا ان "الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع".

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