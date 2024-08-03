هذا ما كشفته ايران عن أهداف ضربة حزب الله المتوقعة...!

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توقعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن يضرب حزب الله عمق إسرائيل، وألا يكتفي بأهداف عسكرية ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر مساء الخميس بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واوضحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنه بعد اغتيال شكر، "نتوقع أن يختار حزب الله المزيد من الأهداف وأن يضرب في عمق إسرائيل"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية. ولفتت الى إن "حزب الله والكيان الإسرائيلي كانا يلزمان خطوطا تجاوزها الهجوم مساء الثلاثاء". وتابعت أن الحزب "لن يقتصر في رده على الأهداف العسكرية".

وبعد ساعات من اغتيال شكر، تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضربة استهدفت مقرّ إقامته في طهران بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، واتهمت طهران وحماس إسرائيل بتنفيذها متوعّدتين بالرد.