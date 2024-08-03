living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكويت تتابع أحداث إيران ولبنان وتنفي ادعاءات "استخدام أراضيها منطلقا لاستهداف الجوار"!

3
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا متابعة بلاده للتطورات في المنطقة في ظل الأحداث الأخيرة في إيران ولبنان، مشيرا إلى "استعداد الكويت على مختلف المستويات للتعامل مع هذه التطورات".

وأشار اليحيا لصحيفة "الراي" الكويتية إلى لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية قبل اغتياله في إيران "وكان يجلس قريبا مني" خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ولفت الوزير الكويتي بخصوص الجالية الكويتية في المنطقة إلى أن "أعداد المواطنين الكويتيين قليلة في لبنان حاليا بحسب آخر الإحصائيات".

ومن جهة أخرى، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أي صحة للادعاء "باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".

وأكدت الأركان الكويتية أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة" ، وفق ما نقلت "روسيا اليوم ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   