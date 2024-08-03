أسرار الصحف ليوم السبت 3 آب 2024

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البناء

قال مصدر دبلوماسي إن السفارات الغربية والعربية في حالة استنفار منذ نهاية كلمة السيد حسن نصرالله لإجراء اتصالات بكل مَن يملك أي دبلوماسي عامل في هذه السفارات رقم هاتفه من الذين يعتقد أنهم قريبون من حزب الله أو أنهم قادرون على المشاركة في تقدير موقف حول نيّة حزب الله في توقيت الرد الذي يُعدّ له الحزب ومكانه وحجمه ونوعه.

لفتت انتباه خبراء التقنيات في وسائل التواصل وشبكة الإنترنت كمية عمليات القرصنة التي تمّ تسجيلها على حسابات مجموعات وشخصيات مقرّبة من المقاومة وملتزمة بخطها وحجم حملات الضخّ المكثف لشائعات تتصل بظروف اغتيال كل من القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، بينما أوكلت مهمة الشتائم الى فصيلة القرود في حظيرة الإعلام التابع كما يسمّيها أصحابها، وبقيت مهمة فصيلة الخنازير التي تقتات على الفضلات الدخول على الحسابات والصفحات المؤيدة للمقاومة ومحاولة توزيع الأوساخ وفقاً للتعليمات. وهذه إشارات كافية بنظر الخبراء الى إعلان حال حرب.

اللواء

طغى، حسب خبير أمني، الطابع العسكري على مهمة الوفد البريطاني، في إطار البحث عن حدود المواجهة إذا اندلعت الحرب الواسعة.

استظل رئيس تيار معروف بإبعاد نائب مخضرم ومؤسس بالمرجعية العليا للتيار، منعاً لتفسيرات وانشقاقات إضافية.

يتدفق نازحون يهود من المدن البعيدة عن «الشمال» الى دولة شرق أوسطية، شبه محايدة، للاستثمار أو انتظار الوقت المناسب للمغادرة الى الولايات المتحدة وكندا!