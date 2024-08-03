عناوين الصحف ليوم السبت 3 آب 2024

الأخبار
ـ إسرائيل تستعدّ لردّ شديد
ـ المقاومة تَستأنف عمليات الإسناد: العدو يستعدُّ لـ«ردٍّ شديدٍ» من كل الجهات
ـ رئاسة الأركان: فوق القانون يوماً وتحته يوماً
البناء
ـ تشييع هنية في الدوحة… وحماس تختار خليفته من 5 مرشحين قريباً يتقدمهم الحية
ـ أوستن يشرف على ترتيبات البنتاغون لحماية الكيان وبايدن يؤكد لنتنياهو المساندة
ـ إعداد وهدوء وغموض في إيران وقوى المقاومة حول الرد المقبل ورعب في الكيان
اللواء
- وقف النار يلجم تفلُّت صواريخ الحرب الشاملة.. ولا يُلغي الردّ
- ميقاتي: تطويب الدويهي مناسبة وطنية.. والمعارضة تُعدُّ عريضة لبرِّي من 65 نائباً
- نتنياهو لتصفية الحساب مع غالانت وهرتسي وبايدن يطالبه بوقف النار
الديار
ـ اميركا ترسل قوات عسكرية بحرية وجوية اضافية للدفاع عن «اسرائيل»
ـ محور المقاومة سيضرب من كل الجبهات... و«الاسرائيليون» مذعورون ينامون بالملاجئ منذ يومين