عناوين الصحف ليوم السبت 3 آب 2024

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الأخبار

ـ إسرائيل تستعدّ لردّ شديد

ـ المقاومة تَستأنف عمليات الإسناد: العدو يستعدُّ لـ«ردٍّ شديدٍ» من كل الجهات

ـ رئاسة الأركان: فوق القانون يوماً وتحته يوماً

البناء

ـ تشييع هنية في الدوحة… وحماس تختار خليفته من 5 مرشحين قريباً يتقدمهم الحية

ـ أوستن يشرف على ترتيبات البنتاغون لحماية الكيان وبايدن يؤكد لنتنياهو المساندة

ـ إعداد وهدوء وغموض في إيران وقوى المقاومة حول الرد المقبل ورعب في الكيان

اللواء

- وقف النار يلجم تفلُّت صواريخ الحرب الشاملة.. ولا يُلغي الردّ

- ميقاتي: تطويب الدويهي مناسبة وطنية.. والمعارضة تُعدُّ عريضة لبرِّي من 65 نائباً

- نتنياهو لتصفية الحساب مع غالانت وهرتسي وبايدن يطالبه بوقف النار

الديار

ـ اميركا ترسل قوات عسكرية بحرية وجوية اضافية للدفاع عن «اسرائيل»

ـ محور المقاومة سيضرب من كل الجبهات... و«الاسرائيليون» مذعورون ينامون بالملاجئ منذ يومين