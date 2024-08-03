إجراءات لإعلام أجنبي في لبنان

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على وقع التطورات الأمنية المتّصلة بالحرب، أرسلت صحيفتا «الغارديان» البريطانية والـ«Wall Street» الأميركية، فرق عملٍ إلى بيروت في الأيام الماضية، تتضمّن صحافيين ومصوّرين وتقنيينوعملت الصحيفتان على تأمين منازل لإقامة فرق العمل تمتد لـ6 أشهُرٍ، إضافةً إلى تأمين سيارات مُصفّحة ومستشارين أمنيين أميركيين وبريطانيين.

كما عزّزت وكالات أنباء عالمية مكاتبها في بيروت والقدس بعدد إضافي من المصوّرين والمراسلين، مع الحرص على تزويدهم بوسائل الاتصال البديلة عن شبكات الإنترنت والاتصالات المحلية، وزوّدتهم بمعدات توفّر طريقة للاتصال عبر شبكة «ستارلينك».